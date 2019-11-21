Рынок земли: победа лоббизма над протестом

Недавняя перепалка Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко не только добавила красок в традиционную для Украины политическую коррупцию, но и расставила по местам многие "неизвестные" в контексте рынка земли.

В страхе потерять потоки публичные оппоненты стали союзниками, а лоббисты пустили в ход самые грязные приемы.

Все началось с эфира "Свобода слова", где лидер фракции "Батькивщина" рассказала, что передала президенту программу своей партии "Новый курс Украины" и предложила усилить ЗеКоманду кадрами. На следующий день президент подтвердил ее слова в фейсбук: "Принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала на протяжении года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа". Конечно, мы отказали". Юлия Тимошенко парировала: "Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот. А дальше все по сценарию...Ждем вас на корпоративах".

Ясность внес экс-нардеп Сергей Лещенко. По его данным, Юлия Тимошенко предлагала Зеленскому назначить ее ставленников руководить Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения и Государственной продовольственной зерновой корпорацией. Оба варианта подпадают под президентское определение "сладкие". Госагентство распоряжается многомиллиардными бюджетами финпомощи, ГПЗКУ – элеваторами на 3,7 млн тонн, закупкой, переработкой и экспортом зерновых. Получив отказ, Юлия Тимошенко перешла в оппозицию: подвернулся хороший повод в виде рынка земли.

Яростнее Тимошенко земельную реформу критикует только Всеукраинская аграрная рада. Заместителя главы [ВАР – ред] россиянина Михаила Соколова исключили из списка "Слуги народа" прямо в канун выборов.



Михаил Соколов

"Не получив представительства в составе провластной фракции и утратив, таким образом, возможность организовать саботаж реформы изнутри, ВАР пошла другим путем. Она решила использовать фермеров для шантажа", – пишет журналист Сергей Иванов. В результате ВАР развернула громкую информационную кампанию #НіРозпродажуУкраїнськоїземлі. Фермерские протесты, сельхозтехника вдоль дорог, свинья в гробу под Верховной Радой – их работа. И хотя предложенный "Слугой народа" закон о рынке земли действительно полон пробелов, это не отменяет факта: в борьбе за фермерские умы ВАР эксплуатирует самые топорные страшилки и манипуляции. Например, что украинские черноземы скупят россияне, рабочие места на селе уничтожат, а Украина вернется к "помещичьему строю".



Акция у стен Верховной Рады 13 ноября 2019 года

Юлию Тимошенко и ВАР связывают дружественные если не партнерские отношения. В марте 2018 года ВАР, "Батькивщина" и близкий к ней Аграрный союз Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий. Во время парламентской кампании глава ВАР Андрей Дыкун выступал на форуме "Новый экономический курс". Так совпало (или так было задумано?), протесты ВАР послужили благоприятным фоном для кадровых переговоров Тимошенко с президентом. В случае успеха лидер "Батькивщины" вместе с ВАР могла бы потушить фермерские протесты и разделить влияние на коррупционного монстра ГПЗКУ. Но протесты запуганных ВАР фермеров не помогли: президент договариваться не стал. Теперь Тимошенко пытается заблокировать рынок земли через Конституционный суд.

Еще одним активным участником протестов ВАР стало ВО "Свобода". Их связывает отдельная история взаимоотношений. В течение 2014-2015 годов из все той же ГПЗКУ "вывели" по меньшей мере 5 млрд грн. Половина этой суммы "исчезла" в период, когда министром АПК был свободовец Игорь Швайка. Своим заместителем он сразу же сделал не кого-то, а самого главу ВАР Андрея Дыкуна. Причастен ли Дыкун к коррупции в зерновой корпорации не известно, но из МинАПК он вышел с уголовным делом. По версии следствия, будучи замминистра Андрей Дыкун вывел из госсобственности 1,8 тыс. га сельскохозяйственной земли и передал ее в скрытую аренду. Этот эпизод борцу за сохранность украинских черноземов недавно вспомнил министр экономики Тимофей Милованов. Уже после увольнения Швайки и Дыкуна в МинАПК заявили: экс-руководители оставили в отрасли "дыру" на 9,4 млрд грн.



ВО "Свобода" на акции ВАР. Фото опубликовал Андрей Дыкун

Отдельное место в тех схемах было отведено государственной монополии "Укрспирт". С 2014 года он стал вотчиной экс-нардепа Игоря Кривецкого. В криминальном мире он известен как "Пупса", в большой политике – как серый кардинал и "кошелек" ВО "Свобода". У него со "слугами народа" свои счеты. "Аналогичным образом [как и Юлия Тимошенко – ред] партия "Свобода" возмущена намерением приватизировать Укрспирт, с которого последние годы кормился "Пупс". После того, как просьбам "Пупса" не вняли, лидер "Свободы" Олег Тягнибок объявил о переходе в оппозицию и прописался на телеканалах Медведчука", – пишет Сергей Лещенко.

Каналы Медведчука стали медиа-партнером не только "свободовцев", но и самой ВАР: сюжеты об акциях регулярно выходили на 112, NewsOne, Zik. Ссылаясь на них, темы и месседжи подхватывали пропагандистские ТАСС, РИА новости, Россия 24. В вопросе рынка земли, как и во многих других, Медведчук и Путин – одно целое. "С открытием рынка земли Путин потеряет шансы войти на территорию Украины, потому что сюда войдет американский и европейский бизнес. Пока рынок земли остается государственным, закрытым, коррумпированным, россияне могут делать здесь свои дела, подкупая украинских чиновников", – считает Геннадий Балашов.

Сергей Лещенко находит еще одно объяснение симпатиям Медведчука и к "Свободе", и к "Батькивщине". Фамилия Тягнибока фигурировала в так называемой "амбарной книге" Януковича, а на Тимошенко Медведчук имел отдельные, далеко идущие планы. "В свое время лепил между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем политический альянс на 20 лет. Когда Янукович бежал из Украины, эти документы были найдены в Межигорье и переданы в Генеральную прокуратуру", – вспоминает экс-нардеп.

У всех этих групп влияния разные мотивы, но одна цель – сохранить существующие или заполучить новые схемы распила государственных активов путем открытого шантажа и давления на власть, у которой на эти активы другие планы. Исторически лучший пресс для давления – протесты. Для этого и понадобилась ВАР. Имея финансовые ресурсы, широкое представительство в регионах и влияние на фермерское движение, она умело "подогревает" протестные настроения и преобразует стихийные вспышки в хорошо организованное сопротивление. Это сигнал лично Зеленскому: верни потоки, и фермеры перестануть быть столь категоричными. Что с этого ВАР? Откаты от успешно "закрытых" сделок и еще больше влияния на агрорынок.

Тем не менее теневые бизнес-альянсы ВАР не ставят под сомнение искренность многих фермеров, выступающих против рынка земли. Помимо страшилок и манипуляций, которые насаждались десятилетиями, у них на то то есть целый ряд объективных причин вроде "сырого" законопроекта и слабых антимонопольных мер. Но разве может объединенный лагерь протестующих добиться цели, если каждая группа в нем преследует свою.