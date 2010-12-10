ЄС обговорює подовження терміну повернення Грецією кредиту

Європейський Cоюз, ймовірно, затвердить подовження терміну погашення кредиту, який надавав Греції разом Міжнародним валютним фондом, аби врятувати країну від дефолту.

"Ми готові ухвалити конкретні рішення щодо відтермінування виплат вже на початку наступного року. Я впевнений, що міністри фінансів ЄС підтримають таку ідею", - сказав комісар ЄС з економічної та валютної політики Оллі Рен.

Офіційні представники ЄС раніше вже повідомляли про можливе відтермінування виплат до 2013 року. Таку ідею Євросоюзу підтримує і голова МВФ Домінік Стросс-Кан. Так, днями чиновник висловився за подовження виплат за кредитом для Греції без впровадження додаткових заходів економії. Натомість вважає жорсткі фіскальні правила та заходи економії необхідними для виходу з кризи.

Позиція ж самих греків лишається незмінною. У зв`язку з візитом Рена та Стросс-Кана профспілки, за підтримки компартії країни, влаштували акції протесту проти приїзду посадовців, яких назвали "тиранами".

"Вони є представниками міжнародного капіталізму та імперіалізму. Ми висловлюємо своє невдоволення та наші протести будуть частішими", - заявив член профспілки Крістос Кацоніс.

Нагадаємо, грецька програма економії передбачає підвищення пенсійного віку, зменшення заробітних плат держслужбовців та підвищення податків. Такі заходи мають допомогти країні зменшити дефіцит бюджету та вийти з затяжної фінансової кризи.