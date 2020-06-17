Зашифрована реакція на Добкіна, – Садовий потролив Кличка за обмовку про "піс*ку"
Мер Києва Віталій Кличко продовжує веселити своїми обмовками. Напередодні столичний голова під час брифінгу замість слова "після" сказав "піс*ка". Українці активно жартують і створюють меми про це, а мер Львова Андрій Садовий "вважає", що в цій обмовці Кличко є зашифрована реакція.
Новий курйоз Кличка
Мер Києва Віталій Кличко 15 червня на щоденному брифінгу заплутався у власних словах, чим розсмішив своїх глядачів, пише 24 канал.
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Спочатку колишній боксер обмовився і сказав слово "піс*ка", замість "після". Одразу після цього київський мер не зміг вимовити слово "сенсаційний", кілька разів його перекрутивши.
Віталій Кличко обмовився словами "після – піс*ка": дивіться відео
Однак Кличко давно з самоіронією ставиться до своїх обмовок. Вже 16 червня він обіграв свою помилку і записав відео, де показує руками, якими малими чи великими бувають "сенсації".
Дивіться відео "Трохи сенсацій": Кличко з гумором відреагував на свою обмовку про "піс*ку" – відео
Як Садовий потролив Кличка
Мер Львова Андрій Садовий яскраво потролив у фейсбуці свого київського колегу за нову обмовку. На його думку, таким чином Кличко відреагував на новину про те, що одіозний Михайло Добкін планує балотуватися в мери Києва.
Нічого ви не зрозуміли. Це ж зашифрована реакція Віталія Кличка на висунення Добкіна в мери Києва.
Віталік, лайк,
– написав Садовий.