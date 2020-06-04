Мер Львова Андрій Садовий просить створити при парламенті тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала блокаду вивезення сміття зі Львова. Від часу тих подій минуло вже чотири роки, однак слідство досі не зрушилося.

Фігурантами розслідування, за словами мера Львова, є колишні вищі посадові особи, а також чинні народні депутати. Про це Андрій Садовий написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Ми готові надати ТСК всі необхідні свідчення та матеріали.

Львів та Україна мають знати правду!

– написав Садовий.

Детальніше про сміттєву блокаду Львова

У повному тексті звернення мер Львова обґрунтував своє прохання про створення ТСК.

Проявлялася блокада у наступних діях та злочинах:

1. Підпал 28 травня 2016 року на Грибовицькому полігоні та створення умов відсутності місця для відходів зі Львова.

2. Незаконний тиск на керівників підприємств, що обслуговують полігони ТПВ в Україні, задля розірвання і подальшого неукладання договорів на прийом та захоронення побутових відходів на відповідних полігонах.

3. Фізичне блокування правоохоронними органами спецтехніки на виїздах з міста Львова та їхнє переслідування для повернення до Львова. Блокування також стосувалося діяльності окремих комунальних підприємств, які здійснювали процеси організації управління побутовими відходами міста;

4. Свідоме ухилення та невиконання керівників державних, а також правоохоронних органів від законної реакції на цю ситуацію та виконання ними своїх конституційних та законних функцій. Це робилося, за словами Садового, задля невирішення ситуації, з огляду на те, що ці особи свідомо брали участь в організації та реалізації цих умов.

5.Ігнорування керівниками державних органів звернень про необхідність оголошення території зоною надзвичайної екологічної ситуації з метою оптимізаці державних зусиль для вирішення і розслідування ситуації, що склалася.

Грибовицька трагедія як передумова блокади

Наприкінці травня 2016 року сталася пожежа на сміттєзвалищі у селі Великі Грибовичі. Серед причин пожежі на сміттєзвалищі підозрюють умисний підпал. Зокрема, про це одразу після трагедії говорив тодішній керівник ДСНС Львівщини Сергій Дмитровський. Після трагедії сміттєзвалище закрили.

Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області.

Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.

Пожежа завершилася трагедією і забрала життя 4 людей.

Хто загинув під час ліквідації