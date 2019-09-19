Садовий запропонував зменшити кількість депутатів Львівської міськради

Під час чергового засідання львівський міський голова Андрій Садовий запропонував скоротити кількість депутатів місцевої ради. Так, лідер "Самопомочі" хоче, щоб в ЛМР працювали 32 обранці замість 64.

Верховній Раді варто також зменшити удвічі кількість депутатів у всіх місцевих та обласних радах, запропонував Андрій Садовий.

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Думаю, в державі також підтримають пропозицію зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300,

– підкреслив мер Львова.

Для прикладу Садовий запропонував порівняти кількість депутатів у Львові з містами США і Канади. У порівнянні з північноамерикнаськими містами з такою ж кількістю населення, у Львові у 4-5 разів більше депутатів.



Кількість депутатів у Львові та у північноамериканських містах