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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сам піду і вас покличу

21:12, 3 квітня 2009 254

Президента відверто дістали, і він готовий піти у відставку.

Однак є одне "але": Віктор Ющенко хоче, аби країна достроково обирала не лише нового гаранта, а й нову Верховну раду.Віктор Ющенко (Президент України): "Я готовий прийти рішення про дострокові президентські вибори в цій країні. Я це зроблю в пакеті з діями, які могли б, на мою думку, виглядати так. Крок перший: ми проводимо дострокові парламентські вибори, крок другий: ми проводимо їх на новій виборчій основі. Ніхто за закритий чорний ящик зі секретарками, охоронцями і з людьми сумнівного ділового походження голосувати більше не буде".Аби почати процес змін до виборчого законодавства Президент готовий навіть наступного тижня подати на розгляд парламенту свій законопроект. Водночас підстав для розпуску Верховної ради Віктор Ющенко поки не бачить. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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