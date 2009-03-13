Самі собі куратори

Комерційні банки, що отримують значні обсяги рефінансування НБУ - самі визначатимуться із кандидатурами кураторів, яких регулятор призначатиме для нагляду за використанням отриманих коштів.

Про таке йдеться у повідомленні асоціації "Український кредитно-банківський союз". За даними УКБС, відповідне рішення було погоджено з керівництвом дирекції НБУ з банківського регулювання і нагляду.Як уже повідомлялося, порядок введення кураторів до банків, регулятор остаточно визначив 30го січня цього року постановою номер 38. До повноважень цих наглядачів увійшов контроль за проведенням фінустановами різних операцій, ініціювання нарад з їхнім вищим керівництвом, присутність на зборах акціонерів та засіданнях правлінь і наглядових рад.Наразі куратори НБУ вже працюються в Укргазбанку і Соцкомбанку. Фахівці запевняють, що введення до фінустанов ревізорів - гарантія цільового використання коштів, отриманих від регулятора.