На минулому тижні завершився саміт країн "Великої 20" у Лондоні.

Головним результатом зустрічі світових лідерів стало погодження пакету заходів підтримки світової економіки на трильйон 100 мільярдів доларів. Також було ухвалено низку рішень щодо посилення контролю за міжнародною фінансової системою. Лідери "Двадцятки" схвалили збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду на півтрильйона - до 700 млрд. дол. Втім, Лондонський саміт став важливим не тільки з огляду на формування нової системи фінансового регулювання. Результати саміту матимуть вплив на весь цивілізований світ, запевняють експерти. Пабло Сааведра (аналітик Світового Банку): "Стимулювання вигідно розповсюджуватиметься на країни, що не відносяться до країн G20, в тому числі і Україну. Ці країни як експортноорієнтовані і мають торгові угоди з країнами учасницями G20 і тому економічний ефект стимулюючого пакету розповсюджуватиметься і на Україну". За словами аналітиків, з нарощуванням ресурсів МВФ, країни що розвиваються, зможуть отримати значно більше кредитів від цієї світової організації, ніж могли сподіватися. Також черговий транш позики стенд-бай від фонду має отримати Україна. Попри усі політичні негаразди місія МВФ уже повернулася до Києва, і найближчими днями рішення про виділення кредиту має бути ухвалене. Юрій Прозоров (президент Українського товариства фінансових аналітиків): "Ми вже підписали угоду і з тими вимогами, що є. Ми частково їх виконаємо, частково МВФ піде нам на зустріч, і ці гроші ми отримаємо". Великі банкрутства у фінансовому секторі, провали регулювання та нагляду на ринках капіталу стали фундаментальними причинами світової кризи, наголошують аналітики. Тому лідери країн "Великої 20" і ухвалили рішення про посилення прозорості та контролю за фінансовими інститутами. Ринки капіталу усього світу мають бути прозорими, і виграють від цього передусім споживачі. Олександр Філонюк (президент ЛСОУ): "Проблеми виникають не стільки у компаній, а скільки у тих людей які очікують від повернення коштів з банку, або компенсації за рахунок втрати при страховій події, тому з боку держави, з боку державного регулювання, а власне державне регулювання в кожній країні направлено на захист інтересів споживачів". Наразі основним завданням українського уряду та НБУ є не допустити масового неповернення кредитів і відновити довіру до банків з боку населення, зауважують аналітики. Якщо влада продемонструє успішне керування ще хоча б одним або декількома банками, так як це було у випадку з "Промінвестбанком", до відтік депозитів припиниться, і ситуація у банківському секторі стабілізується, запевняють фахівці.