У Брюсселі відбувається саміт Євросоюзу.

Глави держав та урядів країн-членів ЄС узгоджують позиції напередодні форуму великої двадцятки. Чільники європейських держав домовляються, як спільно протидіяти глобальній економічній кризі, а також обговорюють питання збільшення ефективності європейської енергетики та заходи боротьби із змінами клімату. США пропонують ЄС збільшити витрати на стимулювання економіки.Водночас у Брюсселі хочуть спершу отримати максимальний результат від уже ухвалених пакетів допомоги. Очікують, що країни Євросоюзу виступлять за збільшення ресурсів Міжнародного валютного фонду і за покращення регулювання фінансових ринків. Що ж стосується зовнішньополітичних питань, то лідери ЄС планують формально затвердити програму східного партнерства. Вона передбачає розвиток регіонального співробітництва з країнами колишнього СРСР, зокрема і з Україною.