Саміт зірвано

Опозиція Таїланду зірвала зустріч лідерів країн АСЕАН.

Влада Таїланду перенесла запланований саміт між Китаєм та Асоціацією країн Південно-Східної Азії. Форум мав відбутися у містечку Паттайя, однак зустріч довелося перенести через антиурядові виступи опозиції. Безлади у Паттайї розпочалися напередодні, коли близько 100 противників чинного таїландського уряду прорвали перший із трьох поліцейських кордонів поблизу готелю, де мали відбуватися зустріч.У суботу учасники мітингу опозиції заблокували будівлю, де мали відбутися перемовини глав МЗС Японії, Китаю та Південної Кореї. Глава японського зовнішньополітичного відомства не зміг потрапити до приміщення, відтак триденну зустріч довелося перенести. На саміті лідери азійських країн планували обговорити світову фінансову кризу, та запуск ракети КНДР.Крім Паттайї, велелюдні демонстрації тривають і у столиці Таїланду - Бангкоку. Їх учасники вимагають відставки чинного прем’єра країни Абхісіта Ветчачіви. Прихильники екс-прем’єра країни Сомчая Вонгсавата звинувачують чинного главу уряду Таїланду у просуванні інтересів військових кіл країни.