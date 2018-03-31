Самогубство у Києві: чоловік стрибнув у Дніпро (фото 18+)

У суботу, 31 березня, в Києві скоїв самогубство чоловік. Він стрибнув із Московського мосту у Дніпро.

Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.

"Моторошна НП в Києві на Дніпрі: реанімувати не вдалося", – мовиться у повідомленні спільноти.

Читайте також: У Броварах жінка намагалася втопитися у ванній, але поліцейські її врятували

Там також зазначили, що після того, як чоловік стрибнув у річку, на місце через три хвилини прибули рятувальники. Вони дістали тіло чоловіка з поверхні води. Після цього водолази взялися проводити реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіка не вдалося.

До слова, померлому було близько 50 років. На місце події виїхали правоохоронці.