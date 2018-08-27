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Samsung анонсувала дуже бюджетний Galaxy J2 Core: характеристики

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Samsung анонсувала Galaxy J2 Core
Samsung анонсувала Galaxy J2 Core / xda-developers.com

Компанія Samsung офіційно представила свій бюджетний смартфон Galaxy J2 Core. Це перший смартфон компанії на операційній системі Android Go (спеціально розробленої для непродуктивних і недорогих смартфонів).

Про це пише XDA.

Наразі Galaxy J2 Core має з’явитись на ринку Індії та Малайзії. Хоча вірогідно, далі пристрій вийде і на інших ринках.

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Бюджетник отримав процесор Exynos 7570, що працює на частоті 1,4 ГГц, а також гігабайт оперативної і 8 ГБ вбудованої пам’яті. Останню можна розширити завдяки наявності microSD.

Galaxy J2 Core

Бюджетний смартфон Galaxy J2 Core

Смартфон отримав 5-дюймовий екран з роздільною здатністю 960х540 пікселів. Основна камера має роздільну здатність 8 Мп, а фронтальна оснащена сенсором на 5 Мп. Ємність батареї складає 2600 мАг.

Точна вартість J2 Core поки не заявлена. За прогнозами, пристрій можна буде придбати менше ніж за 100 доларів (2700 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Samsung Індія Малайзія
Джерело: 24 Канал
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