Samsung випадково "засвітила" презентацію Galaxy Note 9

Менш ніж за тиждень до офіційної презентації нового флагманського Galaxy Note 9 компанія Samsung випадково опублікувала відео із його демонстрацією. В короткому ролику продемонстрували оновлений дизайн пристрою та абсолютно новий стилус S Pen. Окрім того, виробник розсекретив ключові особливості новинки.

Про це повідомляє GSMArena.

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Варто відзначити, що відео оперативно видалили з YouTube, але журналістам вдалося зберегти ролик, який демонструє характеристики майбутнього флагмана. Отже, новий Galaxy Note 9 буде відрізнятися від попередника сканером відбитків пальців, який переїхав під основну камеру, а також новинка матиме кольорову скляну окантовку навколо фотомодуля: вона буде не чорною, як в Galaxy Note 8, а відповідатиме кольору решти корпусу.

Далі Samsung показала оновлений стилус S Pen. З чуток, з його допомогою можна буде управляти камерою, відтворенням музики та іншими функціями смартфона.



Samsung презентує Galaxy Note 9 вже 9 серпня

Також в ролику компанія заявила про цілий день автономної роботи пристрою. З попередніх витоків ми знаємо, що Galaxy Note 9 отримає акумулятор місткістю 4 000 міліампер годин – на 700 мАг більше, ніж у торішньої моделі. Ще одним нововведенням стане 1 ТБ пам'яті для зберігання даних. Щоправда, мова йде про використання комбінації вбудованих 512 ГБ і карти microSD такого ж обсягу.

Зазначимо, офіційна презентація Galaxy Note 9 відбудеться вже наступного тижня, 9 серпня.

Офіційне відео презентації Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

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