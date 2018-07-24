Переплюнув iPhone X: з’явилась вартість смартфона Samsung Galaxy Note 9

В мережі з’явилась ціна майбутнього флагманського смартфону Samsung Galaxy Note 9. За прогнозами, Note 9 буде коштувати 1250 євро – це майже 1500 доларів або 38 800 гривень.

Про це повідомляє xda-developers.com.

За даним джерел, такий високий прайс пов'язаний із обсягом вбудованої пам'яті – 512 Гб.

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Така цінова політика може свідчити про те, що Samsung хоче стати конкурентом Apple навіть в ціновій політиці. Хоча у цьому випадку південнокорейська компанія навіть переплюнула конкурента, адже iPhone X на сторті продажів коштував близько тисячі доларів.

За повідомленнями інсайдерів, Galaxy Note 9 отримає 6,3-дюймовий екран Infinity Display 2.0, як у флагманських Galaxy S9 і Galaxy S9 +. При цьому сканер відбитків пальців буде розміщений під основною подвійною камерою.

Цікавим доповненням смартфону стане стилус S Pen, оснащений модулем Bluetooth. Він може керувати камерою, відтворенням музики тощо. Ємність акумулятора Galaxy Note 9 буде 3850-4000 мАг.

Офіційна презентація новинки запланована на 9 серпня.

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