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Samsung Galaxy Note 9: які нові цікаві функції отримає стилус та камера

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Samsung Galaxy Note 9: які нові цікаві функції отримає стилус та камера
Samsung Galaxy Note 9: які нові цікаві функції отримає стилус та камера / Фото з вільних джерел

Рендери Samsung Galaxy Note 9 з’явилися в мережі та розсекретили ключові особливості оновленого стилуса S Pen. Окрім дизайну та функцій аксесуару, промо-зображення також розкрили деякі раніше невідомі деталі щодо камери флагмана.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Новий S Pen буде виділятися парою значних поліпшень: новим наконечником з підтримкою 4 096 ступенів натискання і нахилу пера, а також модулем Bluetooth. Бездротове підключення буде використовуватися багатофункціональною кнопкою для створення фото або іншої обраної дії.

S Pen отримає нові розширені функції
S Pen отримає нові розширені функції

Камера Galaxy Note 9 отримає підтримку AI-технологій. Фотододаток зможе розрізняти умови зйомки, підлаштовувати баланс білого і кольорів та визначати найкращий знімок із серії. У промо-матеріалах Samsung назвала ці функції "розумною камерою".

Камера Galaxy Note 9 отримає розрені функції камери
Камера Galaxy Note 9 отримає розрені функції камери

Наостанок, Galaxy Note 9 обзаведеться режимом DeX без необхідності в док-станції. Користувачі зможуть безпосередньо підключати ґаджет до монітора і працювати в повноцінному комп'ютерному інтерфейсі.


Galaxy Note 9 можна буде використовувати як повноцінний комп'ютер

Варто відзначити, що анонс топового фаблета від Samsung запланований на 9 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: 24 Канал
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