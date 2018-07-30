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Samsung Galaxy S10 може стати "вбивцею" Huawei P20 Pro

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Samsung Galaxy S10 може стати "вбивцею" Huawei P20 Pro
Samsung Galaxy S10 може стати "вбивцею" Huawei P20 Pro / Фото з вільних джерел

Інсайдери розсекретили особливості конфігурації нового флагмана Samsung Galaxy S10. На думку аналітиків, пристрою вдасться обігнати конкурента в продажах та навіть затьмарити один із найкращих продуктів компанії-суперника.

Про це повідомляють "ІТ Новости".

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Пристрій отримає потрійну камеру з п'ятикратним оптичним зумом. Варто відзначити, що подібна особливість є в комплектації Huawei P20 Pro. Проте новий Samsung Galaxy S10 стане "вбивцею" свого конкурента. Ефекти фото-зйомки включатимуть в себе: розмиття заднього плану і оптимізацію світлового колориту.

Очікується, що Samsung Galaxy S10 отримає вдосконалену і конкурентну систему захисту 3D-сканування особи Face ID. Ємність акумулятора новинки – 4200 міліампер годин. Батарея акумулятора можливо буде нестандартної форми, а також флагман отримає функцію прискореної зарядки та швидкої зарядки Fast Charge 2.0.

Дисплей пристрою отримає дактилоскопічний модуль, на основі Qualcomm. Працюватиме Galaxy S10 під управлінням новенької операційної системи Android P.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Samsung Huawei
Джерело: 24 Канал
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