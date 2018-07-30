Samsung Galaxy S10 може стати "вбивцею" Huawei P20 Pro

Інсайдери розсекретили особливості конфігурації нового флагмана Samsung Galaxy S10. На думку аналітиків, пристрою вдасться обігнати конкурента в продажах та навіть затьмарити один із найкращих продуктів компанії-суперника.

Про це повідомляють "ІТ Новости".

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Пристрій отримає потрійну камеру з п'ятикратним оптичним зумом. Варто відзначити, що подібна особливість є в комплектації Huawei P20 Pro. Проте новий Samsung Galaxy S10 стане "вбивцею" свого конкурента. Ефекти фото-зйомки включатимуть в себе: розмиття заднього плану і оптимізацію світлового колориту.

Очікується, що Samsung Galaxy S10 отримає вдосконалену і конкурентну систему захисту 3D-сканування особи Face ID. Ємність акумулятора новинки – 4200 міліампер годин. Батарея акумулятора можливо буде нестандартної форми, а також флагман отримає функцію прискореної зарядки та швидкої зарядки Fast Charge 2.0.

Дисплей пристрою отримає дактилоскопічний модуль, на основі Qualcomm. Працюватиме Galaxy S10 під управлінням новенької операційної системи Android P.

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