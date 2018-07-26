Samsung може відмовитись від бюджетної лінійки смартфонів

Компанія Samsung може відмовитись від однієї з найпопулярніших лінійок своїх смартфонів – Galaxy J. Пристрої із цієї серії належать до бюджетного і середнього сегментів ринку.

Про це повідомляє sammobile.

Також смартфони Galaxy J представлені ​​на всіх ринках. Та за чутками, Samsung може відмовитися від цієї лінійки. Замість неї на ринку з’являться смартфони Galaxy R і Galaxy P.

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Так, до лінійки Galaxy P належатимуть пристрої бюджетного сегменту ринку, а Galaxy R розраховані на користувачів середнього класу.

За словами джерела, Samsung відмовиться також від Galaxy C і Galaxy On. Щоправда, це може стосуватись лише якогось конкретного ринку.

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