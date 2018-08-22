Samsung незабаром представить новий гігантський планшет Galaxy View 2

Компанія Samsung готується представити оновлену версію планшету Galaxy View, який випустили ще 3 роки тому. При цьому Galaxy View 2 матиме трохи меншу діагональ, ніж у попередника, та все ж збереже дуже великі, як для планшета, габарити.

Про це повідомляє AndroidPolice.

Цей гігантський планшет працює під управлінням Android. Перша модель отримала екран діагоналлю 18,4 дюйма, Galaxy View 2 дещо зменшився до 17,5 дюйма.

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За чутками, новий девайс отримає порт USB-C та іншу конструкцію, що дасть змогу використовувати Galaxy View 2 як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Також пристрій отримає 3 ГБ оперативної пам'яті і слот microSD.

А ось стилуса у парі з планшетом не буде.

Так виглядає попередня версія Galaxy View

Перша модель Galaxy View коштувала 600 доларів (16 200 гривень). Тож можна припустити, що оновлена версія буде у цьому ж ціновому діапазоні.

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