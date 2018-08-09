Samsung офіційно представила Galaxy Note 9: характеристики та ціна смартфона

Компанія Samsung сьогодні, 9 серпня, влаштувала грандіозну презентацію нового фаблета Galaxy Note9. Варто відзначити, що напередодні презентації про новинку було відомо майже все.

Безліч докладних рендерів і відеовитоків вказували на те, що в цілому зовнішній вигляд Samsung Galaxy Note 9 не зазнає істотних змін. Так і сталося. Як і роком раніше, флагман виконаний з двох скляних панелей, закріплених на металевому шасі. На задній панелі розташована подвійна основна камера, під нею – сканер відбитків пальців. Проте останній змінив розташування і саме за цією відмінністю можна буде розрізнити покоління смартпедів.

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Дизайн Samsung Galaxy Note 9

Над дисплеєм розташуються динамік, світлодіодний індикатор, датчики наближення і освітленості, сканер райдужної оболонки і фронтальна камера. Як і раніше доступна віртуальна кнопка "Додому" в нижній частині дисплея, чутлива до сили натискання.



Samsung Galaxy Note 9 вийде в чотирьох кольорових рішеннях

На лівому боці розташувалися кнопки регулювання гучності і виклику голосового асистента Bixby, на протилежному боці – кнопка включення. Нижня частина залишилася без змін: динамік, порт USB Type-C 3.1, 3,5-міліметровий аудіороз'єм і мікрофон, гніздо для стилуса S Pen. На верхньому краї видно лоток з роздільними слотами для двох SIM-карт і карти пам'яті ємністю до 1 ТБ.



Сканер відбитків пальців у Samsung Galaxy Note 9 перемістився під горизонтальну камеру

Розміри пристрою 161,9 х 76,4 х 8,8 міліметра, а вага складе 201 грам.

Дисплей Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 підросте на одну десяту дюйма: з урахуванням загнутих країв діагональ складе 6,4 дюйма, ефективна робоча площа – 6,3 дюйма. В іншому екран залишиться тим самим: матриця буде виготовлена ​​за технологією Super AMOLED, роздільна здатність дисплея складе 2960 х 1440 пікселів з можливістю ручного регулювання від HD + (1480 х 720) до Full HD + (2220 х 1080) і WQHD + (2960 х 1440). Щільність пікселів при максимальному дозволі – 514 ppi. Крім того, буде впроваджена підтримка розширеного динамічного діапазону HDR10.

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Samsung Galaxy Note 9 цілком очікувано отримає топові процесори нового покоління від Qualcomm або Samsung в залежності від регіону продажів. У США надійдуть у продаж моделі з 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 845, графікою Adreno 630 і 6 ГБ оперативної пам'яті. В Азії та країнах Європи варто чекати версію на базі Samsung Exynos 9 9810, який отримає чотири ядра Exynos M3 Mongoose з максимальною тактовою частотою 2,7 ГГц, а також чотири ARM Cortex-A55. За графічну частину відповідає прискорювач ARM Mali-G72 MP18, який витягне обробку "важких" ігор і додатків, включаючи VR.

Зокрема, розробники гри Fortnite адаптували її під запуск на Android. Раніше різні джерела повідомляли, що гра вийде лише на Google Pixel 3, а потім підтвердили, що також її можна буде отримати в магазині додатків Samsung. Пізніше розробники офіційно повідомили, що Fortnite ніколи не з'явиться в Play Market, натомість користувачі зможуть отримати її скачавши APK-файл.



Творці гри Fortnite адаптували гру для запуску на Samsung Galaxy Note 9

Цього року базовий обсяг оперативної пам'яті складе 6 ГБ. Будуть доступні 128 або 512 ГБ внутрішньої пам'яті, а для деяких ринків буде випущена модель з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Працюватиме новинка під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.



Завдяки потужному графічному прискорювачу Samsung Galaxy Note 9 легко запускатиме ігри та VR-додатки

Одним з найбільш помітних поліпшень стане збільшення ємності акумулятора. Samsung Galaxy Note 9 отримає батарею на 4 000 міліампер годин, що дозволить йому пропрацювати добу від повного заряду акумулятора. Варто відзначити, що Galaxy Note 9, за словами представників Samsung, отримає найбільшу батарею серед усіх пристроїв лінійки Galaxy. Як і раніше, смартпед буде швидко відновлювати заряд через USB Type-C, а також по повітрю за допомогою бездротового зарядного пристрою Charger Wireless Charger Duo.

Камери Samsung Galaxy Note 9

В якості основної камери виступає подвійний модуль на 12 Мп. Найважливішою зміною став об'єктив з можливістю перемикання діафрагми – з f / 1,5 на f / 2,4. Перший режим підходить для зйомки в умовах недостатнього освітлення, а другий – для денної зйомки. Камера включає адаптивну оптичну стабілізацію зображення, можливість запису відео 2160p, зйомку відео Super Slow-Mo з частотою кадрів до 960 кадрів / с. Спереду розміститься єдиний фронтальний модуль на 8 Мп, автофокусом і ширококутною оптикою.

Додаток "Камера" отримає елементи штучного інтелекту. Він зможе розрізняти умови зйомки, підлаштовувати баланс білого і кольорів та визначати найкращий знімок із серії. У промо-матеріалах Samsung назвала ці функції "розумної камерою".

S Pen та режим DeX

Новий S Pen стане найбільш просунутим аксесуаром для Galaxy Note 9 і найбільшим оновленням за останні три роки. Він обзаведеться новим наконечником з підтримкою 4 096 ступенів натискання і нахилу пера. Вперше в ньому з'являться Bluetooth-модуль і багатофункціональна кнопка для віддаленого створення фото, перемикання музики та інших обраних дій.

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Окрім того, Samsung Galaxy Note 9 навчиться перемикатися в настільний режим DeX без спеціальної док-станції. Користувачі зможуть безпосередньо підключати ґаджет до монітора через USB-кабель і працювати в повноцінному комп'ютерному інтерфейсі.



Samsung Galaxy Note 9 отримав новий дизайн перимикача в настільний режим DeX

Ціна Samsung Galaxy Note 9

Продажі новинки розпочнуться протягом двох тижнів після анонсу, швидше за все, вже з 24 серпня, Galaxy Note 9 потрапить до України вже 31 серпня, а його ціна за версію з 128 ГБ складе 34 999 гривень. За версію Samsung Galaxy Note 9 3 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ внутрішнього сховища доведеться викласти 950 доларів (близько 25 150 гривень). Версія смартфону з 6 ГБ оперативки та 512 ГБ вбудованої пам'яті коштуватиме 1 150 доларів (близько 30 440 гривень).

Презентація Samsung Galaxy Note 9 – дивіться відео

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