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Samsung офіційно представила бюджетний планшет Galaxy Tab S4

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Galaxy Tab S4
Galaxy Tab S4 / prostotech.com

2 серпня компанія Samsung офіційно анонсувала планшет Galaxy Tab S четвертого покоління. Цей пристрій не можна назвати флагманом, але він має чимало хороших характеристик.

Про це пише видання prostotech.com.

Дизайн Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S4 отримав 10,5-дюймовий Super AMOLED дисплей з роздільною здатністю 2560 x 1600 пікселів та співвідношенням сторін 16:10. По краях екрану бачимо тонкі рамки.

Характеристики Galaxy Tab S4

Сканера відбитків пальців тут немає, однак планшет підтримує функцію сканування райдужної оболонки ока і розпізнавання обличчя.

Окрім того, планшет має підтримку вбудованого Samsung DeX DeX (це док-станція, яка трансформує звичайний ґаджет у комп’ютер), також є можливість увімкнути спеціальний режим DeX.

Також планшет підтримує два екрани – екран планшета, так і зовнішній монітор (підключений через HDMI). Galaxy Tab S4 підтримує стилус S Pen, тож його можна використовувати як цифрову ескізну панель.

Планшет Galaxy Note 9

Планшет  Galaxy Tab S4 підтримує стилус S Pen

Пристрій отримав чіпсет Snapdragon 835 з максимальною частотою ядра 2,35 ГГц. Новинка отримала 4 ГБ оперативної та 64/256 ГБ вбудованої пам'яті. На задній панелі розміщена основна камера на 13 Мп, а фронтальна має роздільну здатність 8 Мп.

Ємність акумулятора складає 7,300 мАг. Як запевняють розробники, пристрій може працювати на одному заряді до 16 годин роботи.

Планшет працює на базі Android 8.1 Oreo в парі з Samsung Experience 9.5. На ньому можна працювати з документами Microsoft Word, Excel і PowerPoint. При цьому, Word можна працювати із додатковою клавіатурою Book Cover.

Galaxy Tab S4: відео 

Ціна Galaxy Tab S

Galaxy Tab S4 надійде в продаж наприкінці серпня. За просунутішу версію з 256 ГБ флеш-пам’яті треба заплатити 750 доларів (19 500 гривень). А модифікація з 64 ГБ вбудованого сховища обійдеться користувачам у 650 доларів (16 900 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно планшети Samsung
Джерело: 24 Канал
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