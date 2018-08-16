Samsung представила Galaxy Note9 в Україні: скільки у нас коштує смартфон

16 серпня компанія Samsung провела українську презентацію свого флагманського смартфона Galaxy Note9. Новинка надійде у продаж в Україні наприкінці серпня.

Про це пише tehnot.com.

Як відомо, Galaxy Note9 отримав екран з діагоналлю 6,4 дюйма. Однією з головних фішок смартфона став S Pen з вбудованим Bluetooth. Тобто стилус став таким собі пультом дистанційного керування, за допомогою якого можна перемикати треки, робити фото тощо.

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Окрім того, Samsung показали і оновлену версію DeX – це режим роботи при підключенні смартфона до монітора.

Galaxy Note9 представили в Україні

В Україні вже доступне передзамовлення смартфону. Версія із 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує 34 999 гривень. А от модифікація із рекордною кількістю флеш-пам’яті 512 ГБ наразі в Україні не буде.

Версія з 512 ГБ поки недоступна в Україні

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