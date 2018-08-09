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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Samsung представила Galaxy Watch: як виглядає новий смарт-годинник

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Galaxy Watch презентували разом із Galaxy Note9
Galaxy Watch презентували разом із Galaxy Note9

9 серпня під час великої презентації компанія Samsung офіційно представила свій новий ґаджет – Galaxy Watch. Це новий фірмовий смарт-годинник компанії.

Пристрій отримав топовий сенсорний Super AMOLED дисплей та 42-міліметровий браслет. Дисплей покритий захисним склом від Gorilla Glass. Також пристрій отримав захист від води та пороху, тож з ним можна плавати.

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Galaxy Watch працює на фірмовій операційній системі Tizen 4.0. Завдяки оптимізації процесора пристрій довше працюватиме на одному заряді – до кількох днів. До речі, заряджати ґаджет можна за допомогою бездротової зарядки Duo разом зі смартфоном.

Galaxy Watch

Так виглядає Galaxy Watch

Смартфон може показувати час, моніторити сон, повідомлення, що надходить на смартфон, а також інші функції фітнес-трекера. Окрім того, ґаджет отримав функцію контролю стресу – він відстежує серцебиття і коли помічає нетипові зміни – попереджає користувача.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Samsung Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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