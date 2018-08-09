Samsung представила Galaxy Watch: як виглядає новий смарт-годинник

9 серпня під час великої презентації компанія Samsung офіційно представила свій новий ґаджет – Galaxy Watch. Це новий фірмовий смарт-годинник компанії.

Пристрій отримав топовий сенсорний Super AMOLED дисплей та 42-міліметровий браслет. Дисплей покритий захисним склом від Gorilla Glass. Також пристрій отримав захист від води та пороху, тож з ним можна плавати.

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Galaxy Watch працює на фірмовій операційній системі Tizen 4.0. Завдяки оптимізації процесора пристрій довше працюватиме на одному заряді – до кількох днів. До речі, заряджати ґаджет можна за допомогою бездротової зарядки Duo разом зі смартфоном.

Так виглядає Galaxy Watch

Смартфон може показувати час, моніторити сон, повідомлення, що надходить на смартфон, а також інші функції фітнес-трекера. Окрім того, ґаджет отримав функцію контролю стресу – він відстежує серцебиття і коли помічає нетипові зміни – попереджає користувача.

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