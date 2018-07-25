Samsung представила гігантський дисплей The Wall з діагоналлю на 146 дюймів

Компанія Samsung вперше представила свій модульний великоформатний MicroLED-дисплей The Wall. Пристрій має гігантські розміри – 146 дюймів та роздільну здатність 4K.

Про це повідомляє itc.ua.

Масове виробництво The Wall почнеться вже у вересні. При цьому наступного року на ринок вийде ще тонша і при цьому дешевша версія. Новий Samsung The Wall отримає товщину всього 30 мм (на 50 мм тонша, ніж представлена модель).

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Скільки буде коштувати новинка наразі не повідомляють, однак за словами представників компанії, The Wall буде коштувати "набагато менше, ніж очікують користувачі від пристрою люкс-сегменту".

Samsung The Wall отримав діагональ 146 дюймів

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