Samsung представила лінійку ігрових моніторів з вигнутим дизайном

Компанія Samsung презентувала лінійку ігрових моніторів CJG5 Curved Gaming Monitor. Так, було представлено дві моделі, які повністю ідентичні, якщо не брати до уваги діагоналей екранів.

Про це пише keddr.com. Зокрема, представлені моделі 32-дюймова C32JG5 та 27-дюймова C27JG5. Обидві мають вигнутий дизайн при цьому зберегли класичне співвідношення сторін 16: 9. Роздільна здатність новинок – 2560 х 1440 пікселів, радіус кривизни – 1800 мм. В основі моніторів стоїть панель VA. Читайте також: Популярний телевізор Xiaomi Mi TV 4A можна придбати на офіційному сайті: ціна техніки Набір портів включає HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 і вихід для навушників. Що стосується вартості, то за попередніми даними, моделі коштуватимуть в межах 400 – 500 доларів (10 800 – 13 500 гривень). Представлені дві версії моніторів CJG5 Curved Gaming Monitor Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно