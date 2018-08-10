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Samsung представила розумну колонку дивної форми: і мережі створили чимало фотожаб

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Фотожаба про колонку Galaxy Home.
Фотожаба про колонку Galaxy Home. / Фото з соцмереж

9 жовтня компанія Samsung офіційно представила кілька нових продуктів, зокрема флагманський смартфон Galaxy Note9, розумний годинник Galaxy Watch, а також смарт-колонку Galaxy Home. Остання викликала шквал критики в соцмережах.

Колонка працює на базі голосового помічника Bixby та обладнана шістьма твітер-динаміками і одним сабвуфером. Для розпізнавання голосових команд використовується 8 мікрофонів.

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Щодо дизайну, який, власне, і розсмішив користувачів, то колонка має видовжену округлу форму та стоїть на 3 ніжках. Так, зовнішність Galaxy Home порівняли з казанком, коров'ячим вим'ям і барбекю.

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Теги: Техно Побутова техніка Samsung
Джерело: 24 Канал
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