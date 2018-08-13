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Samsung продовжує глузувати з iPhone X: кумедні відео з рекламою Galaxy Note 9

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Кумедні відео з рекламою Samsung Galaxy Note 9
Кумедні відео з рекламою Samsung Galaxy Note 9 / Скріншот з відео

В кінці липня компанія Samsung випустила кілька рекламних роликів, в яких вказувала на явні преваги продукції південнокорейського виробника та недоліки iPhone X. Тоді компанія протиставляла флагману від Apple потужний Samsung Galaxy S9. Зараз світ побачила чергова порція жартівливих роликів, проте вже з Galaxy Note 9 в головній ролі.

Про це повідомляє Android Community.

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У першому ролику відвідувач Apple Store розповідає про потужність Galaxy Note 9. Співробітник магазину парирує і зазначає, що справжня міць – знімати блокування смартфона за допомогою сканування особи. Про аналогічні можливості флагмана Samsung він навіть не здогадувався.

Потім шанувальник Apple пускає в хід останній козир – відеодзвінки за участю 30 осіб одночасно в iOS 12. Любитель Samsung цілком резонно не бачить сенсу в цій функції.

Samsung кепкує над потужністю iPhone X – дивіться відео

 

Варто відзначити, що з цього ролика вже встигли добряче посміятися авторитетні інсайдери. Приміром експерт із ніком OnLeaks опублікував у Twitter відео, на якому видно "справжню міць" нового флагмана від Samsung. Результати продуктивності пристрою, який протестували у Geekbench, вказують на те, що Galaxy Note 9 не лише не такий потужний, як iPhone X, але й поступається OnePlus 6.

Ще одна проблема – стилус Apple, який працює виключно з iPad. Жінка хоче купити Apple Pencil, але у відповідь отримує рекомендацію використовувати палець.

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Samsung кепкує над стилусом Apple – дивіться відео

 

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Теги: Техно Смартфони Samsung Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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