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Компанія Samsung випадково засвітила Galaxy Watch до презентації

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Galaxy Watch засвітили до презентації
Galaxy Watch засвітили до презентації / androidpolice.com

Компанія Samsung випадково показала свій новий продукт – смарт-годинник Galaxy Watch з'явився на американському сайті компанії.

Про це інформує Android Police.

Наразі смарт-годинник вже зник із сайту, однак журналісти встигли зробити скріншоти. На знімках є годинник Galaxy Watch у кольорі рожеве золото.

З іншими пристроями девайс може синхронізуватись за допомогою Bluetooth. Це не виключає, що будуть версії з модулем LTE.

Galaxy Watch

Galaxy Watch можуть презентувати 9 серпня

Яку операційну систему отримала новинка наразі невідомо. Вірогідно він буде працювати під управлінням Wear OS. Однак, можливо компанія залишить годиннику ОС Tizen.

Samsung готує велику презентацію на 9 серпня, тоді запланований анонс смартфону Galaxy Note9. У цей день, можливо представлять і Galaxy Watch.

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Теги: Техно Ґаджети Samsung
Джерело: 24 Канал
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