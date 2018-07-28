Компанія Samsung випадково засвітила Galaxy Watch до презентації
Компанія Samsung випадково показала свій новий продукт – смарт-годинник Galaxy Watch з'явився на американському сайті компанії.
Про це інформує Android Police.
Наразі смарт-годинник вже зник із сайту, однак журналісти встигли зробити скріншоти. На знімках є годинник Galaxy Watch у кольорі рожеве золото.
З іншими пристроями девайс може синхронізуватись за допомогою Bluetooth. Це не виключає, що будуть версії з модулем LTE.
Galaxy Watch можуть презентувати 9 серпня
Яку операційну систему отримала новинка наразі невідомо. Вірогідно він буде працювати під управлінням Wear OS. Однак, можливо компанія залишить годиннику ОС Tizen.
Samsung готує велику презентацію на 9 серпня, тоді запланований анонс смартфону Galaxy Note9. У цей день, можливо представлять і Galaxy Watch.
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