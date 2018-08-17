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Samsung запатентувала інноваційне олеофобне покриття

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Samsung запатентувала інноваційне олеофобне покриття
Samsung запатентувала інноваційне олеофобне покриття / Фото з вільних джерел

Проблемою сучасних смартфонів в скляному і керамічному корпусах залишаються помітні відбитки рук після використання. Натомість компанія Samsung знайшла рішення цієї проблеми і запатентувала особливий матеріал, який може відновлюватися після подряпин та потертостей.

Про це йдеться на сайті 4pda.

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Речовину пропонують наносити тонким шаром на корпус і екран. Навіть при багаторазовому згинанні, наприклад, в майбутніх смартфонах Samsung серії Galaxy F, які зможуть згинатися, матеріал буде повністю відновлювати первинну форму і текстуру.

Samsung запатентувала матеріал, який може відновлюватись після подряпин
Samsung запатентувала матеріал, який може відновлюватись після подряпин

Варто відзначити, що до його складу входить безліч полімерних з'єднань, включаючи політаксан, багатогранний сільсесквіоксан і різновид акрилу.

Samsung Galaxy F стане одним з найдорожчих та інноваційних пристроїв компанії. Його анонс намічений на початок січня 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Samsung
Джерело: 24 Канал
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