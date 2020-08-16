У Сан-Франциско розгорнули величезний прапор Білорусі: вражаюче відео
У Сан-Франциско відбулась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Жителі міста розгорнули величезний національний білоруський прапор.
Акцію організували на площі перед міським портом. Відповідне відео у ютуб опублікував користувач Huh It's Denis.
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Кадри з Сан-Франциско супроводжуються гімном Погоня. Окрім білоруського прапора, можна також помітити розгорнутий український прапор.
У Сан-Франциско розгорнули величезний прапор Білорусі: дивіться відео
Протести в Білорусі: що відомо
- Люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Люди переконані, що вибори були сфальсифіковані. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- У ОБСЄ звинуватили білоруську владу у порушенні прав людини та закликали сторони до деескалації конфлікту та початку діалогу. Воднач, Євросоюз може ввести санкції проти уряду Білорусі вже наприкінці серпня.