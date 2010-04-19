У всьому винен поспіх під час офіційного вручення. Як виявилось замість пластикової ягоди малини вартістю у 4 долари, голівудській красуні дістався позолочений раритет - оригінальна статуетка, котра коштує тисячі.

Один із засновників "Золотої малини" заявив що досі офіційно не звертався до Баллок через скандал у пресі із зрадою її чоловіка. Однак, як тільки все стихне організаторам таки доведеться прийняти безпрецедентне рішення і попросити акторку повернути нагороду. Нагадаємо, що Сандра Баллок цьогоріч увійшла в історію, як перша володарка одночасно обох премій, як престижного "Оскара" так і його антипремії - "малини".

