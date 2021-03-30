Майя Санду у вівторок, 30 березня, скликала Вищу раду безпеки Молдови. Під час засідання, зокрема, мовитиметься про майно, яке Молдова втратила в Україні.

Окрім того, президентка Молдови Санду планує обговорити боротьбу з контрабандою і трафіком наркотиків.

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Рада має обговорити неправильне управління майном Молдови в Україні і його втрату,

– мовиться в анонсі засідання.

Серед цього майна, зокрема, є молдовські санаторії на морських курортах України.

Їхню втрату Санду вже обговорювала з президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до України 12 січня.

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