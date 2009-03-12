Санкції скасували

Обама підтримав скасування санкцій проти Куби.

Президент США підписав закон, який пом’якшує економічні санкції проти "Острова свободи". Тепер громадяни США, які мають близьких родичів на Кубі, зможуть відвідувати їх щороку, а не раз на три роки, як було раніше.Крім того, саме поняття "близьких родичів" розширено. Новий закон також дозволить американцям запрошувати до себе далеких родичів із Куби. Раніше цей законопроект вже схвалили Конгрес США.Барак Обама заявив, що готовий до діалогу із кубинськими лідерами. Однак, глава Білого Дому наголосив, що повністю скасує торговельне ембарго проти Куби лише у тому випадку, якщо комуністичний уряд острівної держави візьме курс на демократію. Сполучені штати ввели санкції проти Куби ще у 1962 році.Впродовж вже майже 30 років Генеральна асамблея ООН щороку звертається до Вашингтона з вимогою скасувати обмеження, втім досі Білий дім ігнорував ці заклики. Влада Куби заявляє про те, що блокада з боку США перешкоджає реалізації основних прав і свобод кубинців та завдає економічних збитків державі. Зазначимо, минулого року санкції проти Куби вже скасував Євросоюз.