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САП направила до суду обвинувальний акт щодо судді-хабарниці Власенкової

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Суддю-хабарницю Власенкову незабаром будуть судити
Суддю-хабарницю Власенкову незабаром будуть судити / daynews.com.ua

Суддю-хабарницю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову невдовзі будуть судити. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже направила обвинувальний акт. Слідство встановило, що Олена Власенкова хотіла отримати від учасника судового процесу 10 000 доларів за ухвалене рішення на його користь.

Про це повідомила прес-служба САП на сторінці у Facebook.

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"1 серпня прокурорами САП затверджено та скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт щодо судді Окружного адмінсуду Києва", – заявили  прокуратурі.

У травні 2018 року правоохоронці викрили недобросовісну суддю під час отримання першої частини суми – 2 000 доларів. Тепер прокурори будуть доводити її провину у суді.


Суддя Олена Власенкова


Суддю відсторонили від здійснення правосуддя

Теги: Новини України Гроші Новини Києва САП Судді Хабар
Джерело: 24 Канал
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