У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нещодавно стало відомо, що депутат Олександр Дубінський був автором медійних атак в часи Революції Гідності. За гроші він вигадав фейк про "повій на Майдані". З першого місця українського чарту Apple Music зникло слово Моргенштерн. Також його не стало в Spotify та Shazam. Знайшлась людина, яка переспівала мелодійне контральто репера.

Також у випуску програми на 24 каналі: Поліція продовжує хизуватися тим, що прикрила долоньками суспільної моралі чергову піхву чи член. Рохкаюча мандрівниця поринає в ескапізм у тенетах урбану. Клони політиків та рейтинги від мішків піструнів: як маніпулюють на виборах? Гепатит C, чорні діри та генетичні ножиці: за що вручали Нобелівську премію-2020? Свіжий головний український хіт, який подобається всім! Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 11 жовтня 2020: