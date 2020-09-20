У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – кулінарний експерт Євген Клопотенко оголосив війну старому шкільному харчуванню. Він розробив нові рецепти, які можуть замінити страви минулого століття. Попри карантинні обмеження нардепи від ОПЗЖ та "Слуги народу" прийшли подивитися матч Динамо Київ – Алкмар Занстрек на "Олімпійському".

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