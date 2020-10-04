У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – на це вже ніхто не сподівався, але Борат увірвався у 2020 рік з новим фільмом. Це буде геніальне кіно, яке вийде за кілька днів до виборів у США. Академію наук України може очолити людина, якою керує дельфін. Владислав Гончарук заявив, що дельфіни можуть керувати людьми. Можливо, це трейлер нового серіалу "Слуга дельфіна".

Також у випуску програми на 24 каналі:

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Вчителі мають право бити.

Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 4 жовтня 2020: