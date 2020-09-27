Саркастичні новини від Щура: Трамп, Джонсон та Путін б’ються. Клятви у політиці
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – британці дропнули анонс шоу "Spitting image" в якому ляльки Дональда Трампа й Бориса Джонсона та Володимира Путіна б’ються. Мер Миколаєва публічно виправдовувався та клявся на Біблії, що ніколи не дозволяв собі користуватися службовим становищем.
Також у випуску програми на 24 каналі:
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Дивіться повний випуск програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 27 вересня 2020: