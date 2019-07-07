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      Саркастичні новини від Щура: Чому не матюкатися шкідливо. Чи буде кінець світу

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Уляна Супрун опублікувала пост про те, що лайка може бути корисною. Наприклад, матюки можуть бути своєрідним знеболювальним. Ба більше, матюки продовжують життя. Астрологи захопили українські ЗМІ. Тепер вони розповідають не лише про кінець світу, але й про те, коли зачати дитину.

      Також у випуску:

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      Російський контент робить з українцями страшне!

      Вуйко співає коровам

      Містичне! Астрологи на українських каналах

      Олівер Стоун прямує на дно прямої кишки Путіна

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      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 7 липня 2019 року:

       

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      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Законопроект про дематюкацію Кінець світу
      Джерело: 24 канал
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