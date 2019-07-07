Саркастичні новини від Щура: Чому не матюкатися шкідливо. Чи буде кінець світу

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Уляна Супрун опублікувала пост про те, що лайка може бути корисною. Наприклад, матюки можуть бути своєрідним знеболювальним. Ба більше, матюки продовжують життя. Астрологи захопили українські ЗМІ. Тепер вони розповідають не лише про кінець світу, але й про те, коли зачати дитину.

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