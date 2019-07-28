Саркастичні новини від Щура: Гордон просить його ображати. Навіщо Могилевська з’їла лимон
У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналіст Дмитро Гордон в одному з інтерв'ю впевнено заявив, що зовсім не боїться бруду. Він вважає, чим більше ллють, тим краще. Наталія Могилевська з нагоди мільйона підписників на її сторінці в Instagram з'їла цілий лимон. Тепер вона зрозуміла, що вони відчувають, коли слухають її пісні.
Також у випуску:
Повалій анонсувала концерт для аудіальних некрофілів.
У Раді нові обличчя.
Оля!
Нетфлікс показав трейлер серіалу "Відьмак".
Купатися чи не купатися?
П’яний чоловік читав патрульним реп.
Під Києвом ритуальні бюро гризлися за небіжчика.
Європа в Україні: комплекс меншовартості у неймінгу.
Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 липня 2019 року:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі