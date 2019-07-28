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      Саркастичні новини від Щура: Гордон просить його ображати. Навіщо Могилевська з’їла лимон

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      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналіст Дмитро Гордон в одному з інтерв'ю впевнено заявив, що зовсім не боїться бруду. Він вважає, чим більше ллють, тим краще. Наталія Могилевська з нагоди мільйона підписників на її сторінці в Instagram з'їла цілий лимон. Тепер вона зрозуміла, що вони відчувають, коли слухають її пісні.

      Також у випуску:

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      У Раді нові обличчя.

      Оля! 

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      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 28 липня 2019 року:

       

      blog_ava
      Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
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      13809
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром ЗМІ Наталія Могилевська
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