Саркастичні новини від Щура: Гордон просить його ображати. Навіщо Могилевська з’їла лимон

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – журналіст Дмитро Гордон в одному з інтерв'ю впевнено заявив, що зовсім не боїться бруду. Він вважає, чим більше ллють, тим краще. Наталія Могилевська з нагоди мільйона підписників на її сторінці в Instagram з'їла цілий лимон. Тепер вона зрозуміла, що вони відчувають, коли слухають її пісні.

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