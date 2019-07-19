Саркастичні новини від Щура: Тимошенко доганяє час. Вакарчук вітається з містами

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Юлія Тимошенко та партія "Батьківщина" пройшли цю кампанію з відчуттям, що годинник тікає, а час спливає. З рекламних відео політик дивилася на людей, ніби хоче притиснути їх до стіни. Святослав Вакарчук поїхав поїхав Україною зі своїм "Голосом", а у соцмережах кожного ранку вітається з містами.

Також у випуску: Юлія Тимошенко не хоче більше втрачати час. Що спільного у Верховної Ради та британського парламенту? "Слуга народу" вимагає новий цирк. Навіщо українцям вникати у кей-поп? По-ро-шен-ко. Вся правда про діпфейки. Що спільного у Тік-Ток та Верховної Ради? Медведчук знову літав до Путіна. Мільйони людей зібралися штурмувати Зону-51 у США, щоб звільнити... прибульців. Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 липня 2019 року: