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      Саркастичні новини від Щура: Тимошенко доганяє час. Вакарчук вітається з містами

      919 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Юлія Тимошенко та партія "Батьківщина" пройшли цю кампанію з відчуттям, що годинник тікає, а час спливає. З рекламних відео політик дивилася на людей, ніби хоче притиснути їх до стіни. Святослав Вакарчук поїхав поїхав Україною зі своїм "Голосом", а у соцмережах кожного ранку вітається з містами.

      Також у випуску:

      Юлія Тимошенко не хоче більше втрачати час.

      Що спільного у Верховної Ради та британського парламенту?

      "Слуга народу" вимагає новий цирк.

      Навіщо українцям вникати у кей-поп?

      По-ро-шен-ко.

      Вся правда про діпфейки.

      Що спільного у Тік-Ток та Верховної Ради?

      Медведчук знову літав до Путіна.

      Мільйони людей зібралися штурмувати Зону-51 у США, щоб звільнити... прибульців.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 19 липня 2019 року:

       

      blog_ava
      З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
      22 липня
      43724
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук - новини Юрій Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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