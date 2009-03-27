Саркозі - не князь?

Світова фінансова криза, схоже, поставить хрест на податкових оазисах та банківській таємниці.

Президент Франції Ніколя Саркозі пригрозив зректися титулу князя-співправителя Андорри, наслідуваного від французьких королів, якщо ця країна не перегляне своє банківське законодавство у бік прозорості. Глава французької держави зажадав від “Великої Двадцятки” вирішити проблему так званого “податкового раю”. Як очікується, у квітні на Лондонському саміту міністри фінансів і глави Центробанків країн “Великої Двадцятки” мають скласти список країн, де резиденти іноземних держав переховують свої активи від податків. Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) вважає такими князівства Андорри, Монако та Ліхтенштейн. Саркозі з 2007 року, після обрання на посаду президента Франції, неодноразово наголошував на необхідності боротьби із “податковими оазисами”. Так, Франція та Німеччина погрожували санкціями Швейцарії, якщо та не змінить своє законодавство. У підсумку, під натиском крім Швейцарії також здалися Австрія та Люксембург.