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      Саркозі звинуватили у розголошенні таємниці слідства

      Фінансові ринки 1 580 Читать новость на русском

      Окрім Ніколя Саркозі звинуватили ще його радника зі зв'язків з громадськістю Франка Луврі та екс-главу МВС Бріса Ортфе.

      Судові позови подали 18 червня адвокати родичів французьких фахівців, які загинули у 2002 році в результаті теракту в Карачі. Приводом для висунення звинувачень послужило офіційне комюніке прес-служби Єлисейського палацу, опубліковане 22 вересня 2011 року. У ньому, зокрема, йшлося, що ім'я Ніколя Саркозі "ніяк не фігурує в матеріалах справи" про теракт.

      На думку позивачів, публікація комюніке була наслідком відкритого втручання в слідчий процес, оскільки політичне керівництво країни не повинне бути поінформованим про конкретні матеріали справи, розслідуванням якого займаються незалежні судді.

      Як зазначає Agence France-Presse, після поразки на виборах у травні 2012 року Ніколя Саркозі позбувся недоторканності. З опівночі п'ятниці, 15 червня, стосовно нього можуть порушити кримінальну справу.

      Теги: Новини Франції Ніколя Саркозі
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 18 червня 2012
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