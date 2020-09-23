Саша, йди: у Києві провели акцію протесту проти інавгурації Лукашенка – фото
У Києві білоруси, які змушені були виїхати в Україну, пікетували посольство Білорусі. У такий спосіб мітингувальники висловлювали свій протест проти інавгурації Олександра Лукашенка.
На акції влаштували флешмоб
Люди, що прийшли під дипвідомство, виконали пісню "Три черепахи", а також скандували: "Саша, йди", "Живе Білорусь", "Пішов геть ти і твій ОМОН". Про акцію інформує "Радіо Свобода".
До теми Як відбувалася інавгурація Лукашенка: відео
Під час акції під посольством учасники влаштовували флешмоб. Під час нього вони коронували одного президента та навіть своїх собак. Перед самою церемонією провели перекличку, уточнивши, чи з'явились "наркомани, вівці, повії та алкоголіки".
На акції коронували навіть собак / Фото "Радіо Свобода"
На акцію прийшли громадяни Білорусі /Фото "Радіо Свобода"
Захід тривав близько години / Фото "Радіо Свобода"
Головне про інавгурацію Лукашенка
- 23 вересня у Палаці Незалежності у Мінську провели таємну інавгурацію Олександра Лукашенка.
- До будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.
- На церемонію інавгурації запросили кілька сотень людей. У їх числі вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури та спорту.
- Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова ЦВК Лідія Єрмошина вручила Лукашенку посвідчення Президента Республіки Білорусь.
- Обурені інавгурацією білоруси вийшли з протестами на вулиці міст. Їх жорстко розганяли силовики. Десятки протестувальників затримані. Є травмовані від рук правоохоронців.