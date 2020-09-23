У Києві білоруси, які змушені були виїхати в Україну, пікетували посольство Білорусі. У такий спосіб мітингувальники висловлювали свій протест проти інавгурації Олександра Лукашенка.

На акції влаштували флешмоб

Люди, що прийшли під дипвідомство, виконали пісню "Три черепахи", а також скандували: "Саша, йди", "Живе Білорусь", "Пішов геть ти і твій ОМОН". Про акцію інформує "Радіо Свобода".

До теми Як відбувалася інавгурація Лукашенка: відео

Під час акції під посольством учасники влаштовували флешмоб. Під час нього вони коронували одного президента та навіть своїх собак. Перед самою церемонією провели перекличку, уточнивши, чи з'явились "наркомани, вівці, повії та алкоголіки".

Зверніть увагу! Захід тривав близько години. Самого посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола у відомстві не було.



На акції коронували навіть собак / Фото "Радіо Свобода"

На акцію прийшли громадяни Білорусі /Фото "Радіо Свобода"

Захід тривав близько години / Фото "Радіо Свобода"

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