СБУ повідомила, що затримала майора, заступника командира батальйону, який є громадянином України. До 2014 року він був військовослужбовцем Військово-морських сил України.
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Після окупації Криму Росією чоловік перейшов на бік ворога. Він зрадив присязі.
Матиме подвійну відповідальність
Колаборант у березні 2014 отримав паспорт громадянина Росії, а у 2020 році йому дали звання ветерана бойових дій. Окупанта українські військові взяли в полон на Житомирщині.
Тепер доведеться відповідати не тільки за війну, а й за зраду України в 2014,
– написали в СБУ.
Розмова окупанта: дивіться відео
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