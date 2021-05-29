В архіві вдалося виявити та зацифрувати понад 8 тисяч архівних справ на репресованих чехів та громадян Чехословаччини.

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За словами представника Інституту дослідження тоталітарних режимів (Прага) Адама Граділека, архівні документи про чеську громаду Криму, а також окупованих територій Донецької та Луганської областей наразі недоступні для опрацювання науковцями.

Наявні документи НКВС-КДБ стануть частиною вебпорталу про судовий процес проти чеських вчителів 1931 року у Харкові. Директор архіву СБУ Андрій Когут зазначив, що архівна співпраця з дослідження спільних сторінок історії для Чехії та України "має значний потенціал у сфері культурної дипломатії".

Виявлення та публікація у відкритому доступі архівів репресивних органів тоталітарного режиму дає змогу чеському та українському суспільствам краще зрозуміти один одного. А це є запорукою розвитку міцних двосторонніх взаємовідносин,

– наголосив Когут.

До слова, запустити порталу про судовий процес проти чеських вчителів 1931 року у Харкові мають намір 14 червня.



СБУ передала Чехії нові докази репресій проти їхнього народу / Фото СБУ



Мовиться про репресії у часи Радянського Союзу / Фото СБУ



У них йдеться про судовий процес проти чеських вчителів 1931 року у Харкові / Фото СБУ