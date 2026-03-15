СБУ пояснила свої дії щодо НАБУ

У неділю, 15 березня, в НАБУ поінформували про затримання свого співробітника Службою безпеки України на блокпості при в'їзді в місто Суми.

Згодом ситуацію офіційно прокоментували в СБУ. Там зазначили, що затриманий мав низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку.

Що стало причиною затримання?

Як повідомили в СБУ, чоловік виявився уродженцем тимчасово окупованих територій. Він не зміг назвати місце своєї роботи, а для підтвердження особи продемонстрував лише сторінку у застосунку "Дія".

Під час перевірки його контактів правоохоронці також виявили кілька номерів, зареєстрованих у Росії.

Відповідно до встановлених процедур для таких ситуацій співробітники Служби безпеки України, які займаються виявленням підозрілих осіб на шляху до прифронтових територій, вирішили провести щодо нього поглиблену перевірку.

СБУ працює виключно у рамках діючого законодавства та дотримується усіх алгоритмів, створених для забезпечення безпеки громадян України та наших військових, які виконують бойові завдання на Сумському напрямку,

– зазначили в Службі.

Зауважимо, НАБУ раніше назвало затримання безпідставним, адже фахівець пройшов всі перевірки перед призначенням, включно з поліграфом.