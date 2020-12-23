Служба безпеки України розслідує можливі поставки титанової сировини виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в окупований Крим.

Про це свідчить відповідь на запит "Главком" СБУ, пише видання.

"Викладені вами обставини розслідуються слідчими органів безпеки в рамках кримінального провадження від 06.07.2020", – йдеться у відповіді СБУ.

Служба безпеки не розкриває деталей розслідування, посилаючись на статтю 222 Кримінального Кодексу "Неприпустимість розголошення відомостей досудового розслідування".

Як повідомлялося, за даними системи стеження за судами АІС, ОГХК відновило поставки ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto, підписаним т.в.о. глави держкомпанії Артуром Сомовим.

За дотримання умов контракту і відправку вантажу відповідає заступник голови правління Тетяна Гогенко.

Раніше топменеджмент ОГХК зняв з себе відповідальність за поставки продукції в Крим. У державній компанії пояснили, що збувають свою продукцію в Україну, а "подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця".

Нагадаємо, т.в.о. голови ОГХК Артур Сомов підписав з контракт з Belanto 13 жовтня. Чехи взяли на себе зобов'язання придбати 50 тис. тонн іршанського ільменіту компанії до кінця поточного року на суму 6,453 млн євро з відстрочкою платежу в 35 днів.

Один раз в схемі за контрактом ОГХК з Belanto брало участь судно SALVINIA. Воно також перевантажували ільменіт на SOURIA. Після цього вантаж відправлявся на Крим через Тамань, РФ.

На цей раз за партією ільменітового концентрату в 10 тис. тонн виробництва Іршанського ГЗК з болгарського порту у Варні вийшло судно BOGDAN.

Відправка продукції ОГХК до Криму ведеться в обхід попереджень СБУ.