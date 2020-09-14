Незаконна оренда землі за 600 мільйонів гривень у Конча-Заспі: СБУ викрила схему
Співробітники Служби безпеки України викрили чиновників на Київщині у багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, що розташовані у Конча-Заспі. Мовиться про посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області.
У чому полягала схема
СБУ встановила, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку Укрпошти.
Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку працівники СБУ знайшли документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.
Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження,
– мовиться у повідомленні.
Триває досудове слідство за статтею 364 про зловживання владою.
Яке покарання загрожує чиновникам:
- до шести місяців арешту;
- до трьох років обмеженням волі;
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років;
- штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 4 250 до 12 750 гривень.