Співробітники Служби безпеки України викрили чиновників на Київщині у багатомільйонних махінаціях з елітними земельними ділянками, що розташовані у Конча-Заспі. Мовиться про посадовців Козинської селищної ради та управління Держземагентства в Обухівському районі Київської області.

У чому полягала схема

СБУ встановила, що чиновники, зловживаючи службовим становищем, передали в оренду на 49 років одній із київських приватних структур земельні ділянки рекреаційного призначення площею понад 27 гектарів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За оцінками фахівців середня ринкова вартість цієї землі перевищує 600 мільйонів гривень. На майже половині з них розташовувались бази відпочинку Укрпошти.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях селищної ради та нотаріуса, який сприяв проведенню оборудки. Під час обшуку працівники СБУ знайшли документацію, що стала підставою для незаконної передачі в оренду землі.

Наразі вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. За рішенням суду на зазначені земельні ділянки накладено арешт та встановлено заборону на їх відчуження,

– мовиться у повідомленні.

Триває досудове слідство за статтею 364 про зловживання владою.

Яке покарання загрожує чиновникам: