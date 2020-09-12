Контррозвідка СБУ 12 вересня затримала російського агента, який планував вбивство українських військових. Окрім того, зловмисник готував в Україні декілька диверсій.

Чоловік, який мешкав на Одещині, у травні 2020 року встановив контакт зі співробітниками ФСБ. Майбутній агент запропонував російським силовикам свої послуги для вбивств військових, які беруть участь в Операції об'єднаних сил. Про це 12 вересня повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також Основним організатором стрілянини в кафе на Київщині виявився росіянин: його затримали

Що агент встиг зробити на користь Росії

Спочатку зловмисник передавав російській стороні дані про військовий об'єкт на Одещині. А вже у вересні 2020 року чоловік отримав від кураторів з ФСБ завдання здійснити в Україні диверсію. 12 вересня зловмисник заклав на території одного з об'єктів Рівнеоблводоканалу вибухівку. Якби стався вибух, майже 50% споживачів з Рівного та області залишилися б без води.



Зловмисник встиг закласти вибухівку / Фото СБУ

Що кажуть в Офісі генерального прокурора

Пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що зловмисника затримали на місці злочину відразу після того, як він заклав вибухівку. Агенту ФСБ повідомлять про підозру за статтями "державна зрада" та "диверсія". Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео затримання російського агента: