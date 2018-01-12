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СБУ обшукала проросійську організацію у Запоріжжі та показала знахідки

20:11, 12 січня 2824 Читать новость на русском
СБУ обшукала ГО
СБУ обшукала ГО "Радомир" у Запоріжжі / Прес-центр СБУ

У четвер, 11 січня, у Запоріжжі працівники СБУ провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації "Союз православный "Радомир".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У спецслужбі уточнили, що обшуки були проведені у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки".

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Під час обшуків оперативники СБУ вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі "патріот Росії", проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

Попередньо встановлено і задокументовано, що "Радомир" надавала так звані "охоронні послуги" Запорізькій Єпархії Української православної церкви. У спецслужбі зазначили, що окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії Росії щодо України.

Тривають слідчі дії.

Зброя
Знайдена під час обшуків у ГО "Радомир" зброя

Обшуки у проросійській ГО "Радомир":

Теги: Новини України Кримінальні новини Запоріжжя Зброя СБУ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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